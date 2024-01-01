Генератор иконок для приложений chrome, android, ios, favicon

Создайте идеальную иконку с помощью нашего генератора

В два клика создавайте значки приложений и веб-сайтов, которые впечатляют. Наш инструмент для создания иконок сделает всю тяжелую работу за вас.

Инструмент для создания иконок для iOS и Android

Создавайте уникальные и яркие иконки для своих мобильных приложений. Поддерживаются все необходимые размеры и форматы для iOS и Android.

Быстрый. Только. Качественно.

Сэкономьте время на дизайне иконок с помощью нашего генератора иконок. От загрузки изображения до завершения процесса всего за несколько кликов.

Всегда видны с нашими фавиконками

Сделайте свой сайт видимым в браузере пользователя. Наш генератор поможет вам создать яркий и запоминающийся фавикон.

Произведите впечатление на пользователей приложений Chrome

Создавайте уникальные значки для своего приложения Chrome, которые выделяются и заставляют пользователей возвращаться.

Мгновенная генерация иконок

Не тратьте время на сложные инструменты. Наш генератор иконок позволяет создавать уникальные иконки в мгновение ока.

Возможности обслуживания

  • Генерировать значки разных размеров — Сервис позволяет автоматически создавать значки разных размеров для различных платформ (Android, iOS, PWA) и форматов (PNG, WEBP). , AVIF).
  • Автоматическое добавление прозрачного фона. Если исходное изображение не квадратное, сервис добавляет прозрачные поля для создания квадратных значков.
  • Создать zip-архив — все созданные значки автоматически добавляются в zip-архив для удобной загрузки.
  • Поддержка значков Android — создание значков для разных точек на дюйм: ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi.
  • Поддержка значков iOS – создание значков различных размеров, включая icon-40, icon-60, icon-76, icon-120 и другие.
  • Создать значок – создание файла favicon.ico для использования на веб-сайтах.
  • Преобразование в форматы WEBP и AVIF – дополнительные форматы для лучшей оптимизации и поддержки на разных устройствах.
  • Простота использования – удобный интерфейс и возможность быстрого создания значков одним щелчком мыши.

Сценарии использования сервиса

  • Разработчик мобильного приложения использует службу создания значков для Android, чтобы создавать множество значков разных размеров, подходящих для разных устройств и разрешений. Это обеспечивает качественное и единообразное отображение приложения на всех устройствах.
  • Веб-разработчик создает веб-приложение Chrome и использует службу создания значков для Chrome Web App, чтобы получать значки разных размеров, включая значок на панели инструментов, сохраняя стиль и индивидуальность приложения.
  • Владелец веб-сайта стремится сделать свой сайт узнаваемым на устройствах Apple. Они используют службу создания значков для iOS Favicon, чтобы создать значок, который появляется на главном экране устройств и в закладках Safari.
  • Дизайнер работает над проектом, который должен работать на разных платформах. Они используют службу создания значков для создания набора значков для Android, Chrome Web App и iOS Favicon, обеспечивая единый стиль и функциональность на всех устройствах.
  • Команда разработчиков выпускает обновление для своего приложения. Используя службу создания значков, они обновляют значки для Android, Chrome Web App и iOS Favicon, чтобы отразить новые функции и изменения дизайна.
  • Новый стартап стремится создать уникальную идентичность для своего продукта. Они используют службу создания значков для Android, Chrome Web App и iOS Favicon, чтобы получить культовый бренд, отражающий ценности и стиль компании.
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Онлайн-конвертер файлов
Образцы файлов онлайн
Поддержка форматов:
.3fr
.ai
.arw
.avif
.bmp
.cr2
.crw
.cur
.dcr
.dds
.dng
.eps
.gif
.heic
.heif
.ico
.jfif
.jp2
.jpeg
.jpg
.jps
.kdc
.mef
.mrw
.nef
.nrw
.orf
.pcx
.pdf
.pef
.png
.ppm
.psd
.raf
.rw2
.sr2
.srf
.svg
.tga
.tif
.tiff
.wbmp
.webp

Отзывы

№ 1 1 год назад

восьмой почти

№ 2 1 год назад

генерирует следующий набор иконок юзфул destreambuttonpng_KtckSAiY.png drawable-mdpi icon128.png icon256.png icon512.png icon96.png .. destreambuttonpng_qOxT5yc2.png drawable-xhdpi icon144.png icon@2x.png icon64.ico icon.png android-chrome-192x192.png destreambuttonpng_tc9jBsIH.png drawable-xxhdpi icon150.png icon32.ico icon64.png output.zip android-chrome-256x256.png destreambuttonpng_UGRGxx3E.png drawable-xxxhdpi icon16.ico icon32.png icon-72@2x.png android-chrome-512x512.png drawable-hdpi favicon.ico icon16.png icon36.png icon-72.png destreambuttonpng_ILjo3M2D.png drawable-ldpi icon114.png icon192.png icon48.png icon72.png

№ 3 1 год назад

Спасибо за удобный генератор иконок!

№ 4 5 месяцев назад

классная штука. пользуйтесь

№ 5 5 месяцев назад

Добавлена поддержка формата avif