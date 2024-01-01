Генератор иконок для приложений chrome, android, ios, favicon

Создайте идеальную иконку с помощью нашего генератора
В два клика создавайте значки приложений и веб-сайтов, которые впечатляют. Наш инструмент для создания иконок сделает всю тяжелую работу за вас.
Инструмент для создания иконок для iOS и Android
Создавайте уникальные и яркие иконки для своих мобильных приложений. Поддерживаются все необходимые размеры и форматы для iOS и Android.
Быстрый. Только. Качественно.
Сэкономьте время на дизайне иконок с помощью нашего генератора иконок. От загрузки изображения до завершения процесса всего за несколько кликов.
Всегда видны с нашими фавиконками
Сделайте свой сайт видимым в браузере пользователя. Наш генератор поможет вам создать яркий и запоминающийся фавикон.
Произведите впечатление на пользователей приложений Chrome
Создавайте уникальные значки для своего приложения Chrome, которые выделяются и заставляют пользователей возвращаться.
Мгновенная генерация иконок
Не тратьте время на сложные инструменты. Наш генератор иконок позволяет создавать уникальные иконки в мгновение ока.
Возможности обслуживания
- Генерировать значки разных размеров — Сервис позволяет автоматически создавать значки разных размеров для различных платформ (Android, iOS, PWA) и форматов (PNG, WEBP). , AVIF).
- Автоматическое добавление прозрачного фона. Если исходное изображение не квадратное, сервис добавляет прозрачные поля для создания квадратных значков.
- Создать zip-архив — все созданные значки автоматически добавляются в zip-архив для удобной загрузки.
- Поддержка значков Android — создание значков для разных точек на дюйм: ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi.
- Поддержка значков iOS – создание значков различных размеров, включая icon-40, icon-60, icon-76, icon-120 и другие.
- Создать значок – создание файла favicon.ico для использования на веб-сайтах.
- Преобразование в форматы WEBP и AVIF – дополнительные форматы для лучшей оптимизации и поддержки на разных устройствах.
- Простота использования – удобный интерфейс и возможность быстрого создания значков одним щелчком мыши.
Сценарии использования сервиса
- Разработчик мобильного приложения использует службу создания значков для Android, чтобы создавать множество значков разных размеров, подходящих для разных устройств и разрешений. Это обеспечивает качественное и единообразное отображение приложения на всех устройствах.
- Веб-разработчик создает веб-приложение Chrome и использует службу создания значков для Chrome Web App, чтобы получать значки разных размеров, включая значок на панели инструментов, сохраняя стиль и индивидуальность приложения.
- Владелец веб-сайта стремится сделать свой сайт узнаваемым на устройствах Apple. Они используют службу создания значков для iOS Favicon, чтобы создать значок, который появляется на главном экране устройств и в закладках Safari.
- Дизайнер работает над проектом, который должен работать на разных платформах. Они используют службу создания значков для создания набора значков для Android, Chrome Web App и iOS Favicon, обеспечивая единый стиль и функциональность на всех устройствах.
- Команда разработчиков выпускает обновление для своего приложения. Используя службу создания значков, они обновляют значки для Android, Chrome Web App и iOS Favicon, чтобы отразить новые функции и изменения дизайна.
- Новый стартап стремится создать уникальную идентичность для своего продукта. Они используют службу создания значков для Android, Chrome Web App и iOS Favicon, чтобы получить культовый бренд, отражающий ценности и стиль компании.
Отзывы
восьмой почти
генерирует следующий набор иконок юзфул destreambuttonpng_KtckSAiY.png drawable-mdpi icon128.png icon256.png icon512.png icon96.png .. destreambuttonpng_qOxT5yc2.png drawable-xhdpi icon144.png icon@2x.png icon64.ico icon.png android-chrome-192x192.png destreambuttonpng_tc9jBsIH.png drawable-xxhdpi icon150.png icon32.ico icon64.png output.zip android-chrome-256x256.png destreambuttonpng_UGRGxx3E.png drawable-xxxhdpi icon16.ico icon32.png icon-72@2x.png android-chrome-512x512.png drawable-hdpi favicon.ico icon16.png icon36.png icon-72.png destreambuttonpng_ILjo3M2D.png drawable-ldpi icon114.png icon192.png icon48.png icon72.png
Спасибо за удобный генератор иконок!
классная штука. пользуйтесь
Добавлена поддержка формата avif